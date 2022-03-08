مخزون استراتيجي للسلع والقمح لنهاية العام.. رسائل طمأنة من الحكومة للمصريين

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن هناك ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا لوضع آليات لإعادة الانضباط للأسواق مرة أخرى، مضيفا أنه كلما زاد المعروض من السلع يمكن أن يتم ضبط الأسعار ولا تحدث زيادة فيها.

وتابع نادر سعد: "من آليات مواجهة ارتفاع الأسعار، عرض المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة والدولة تستخدم منافذ وزارة التموين والداخلية وجهاز الخدمة الوطنية لزيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة ".



وأكمل نادر سعد: "الفترة المقبلة سوف يتم زيادة المعروض من السلع في منافذ التموين بأسعار ما قبل الأزمة التي لم تشهد زيادات".

مخزون استراتيجي



قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير التموين أكد في اجتماع اليوم تواجد مخزون استراتيجي من القمح يكفي لنهاية العام وذلك بعد إضافة محاصيل الإنتاج المحلي بداية من الشهر المقبل .



وأضاف نادر سعد: "لو لم نتمكن من تأمين وصول شحنات القمح التي يتم التعاقد عليها مع أطراف الأزمة العالمية لن يقع علينا أي ضرر حتى نهاية العام، وهذه الفترة فرصة جيدة لنا كي نفتح منافذ استيراد قمح من دول أخرى".

واستطرد نادر سعد: "لدينا مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية يقترب من 6 أشهر في مختلف السلع وهذا المخزون كافي".

شهر رمضان

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استهلاك المصريين للسلع يزيد خلال شهر رمضان، وما لدينا من مخزون استراتيجي لن يتأثر بأي حالات تخزين سلع من المواطن مع اقتراب شهر رمضان.



وأضاف نادر سعد: "مخزون السلع يكفي احتياجات شهر رمضان وما بعد، حتى مع زيادة استهلاك المصريين في شهر رمضان".

