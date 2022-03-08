عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخزون استراتيجي للسلع والقمح لنهاية العام.. رسائل طمأنة من الحكومة للمصريين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

 

وقال نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن هناك ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا لوضع آليات لإعادة الانضباط للأسواق مرة أخرى، مضيفا أنه كلما زاد المعروض من السلع يمكن أن يتم ضبط الأسعار ولا تحدث زيادة فيها.

 

وتابع نادر سعد: "من آليات مواجهة ارتفاع الأسعار، عرض المزيد من السلع خلال الفترة المقبلة والدولة تستخدم منافذ وزارة التموين والداخلية وجهاز الخدمة الوطنية لزيادة المعروض من السلع بأسعار مناسبة ".


وأكمل نادر سعد: "الفترة المقبلة سوف يتم زيادة المعروض من السلع في منافذ التموين بأسعار ما قبل الأزمة التي لم تشهد زيادات".

 

مخزون استراتيجي 


قال السفير نادر سعد  المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير التموين أكد في اجتماع اليوم تواجد مخزون استراتيجي من القمح يكفي لنهاية العام وذلك بعد إضافة محاصيل الإنتاج المحلي بداية من الشهر المقبل .


وأضاف نادر سعد: "لو لم نتمكن من تأمين وصول شحنات القمح التي يتم التعاقد عليها   مع أطراف الأزمة العالمية لن يقع علينا أي ضرر حتى نهاية العام، وهذه الفترة  فرصة جيدة لنا كي نفتح منافذ استيراد قمح من دول أخرى".

 

واستطرد نادر سعد: "لدينا مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية يقترب من 6 أشهر في مختلف السلع وهذا المخزون كافي".

 

شهر رمضان

وقال  السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استهلاك المصريين للسلع يزيد خلال شهر رمضان، وما لدينا من مخزون استراتيجي لن يتأثر بأي حالات تخزين سلع من المواطن مع اقتراب شهر رمضان.


وأضاف نادر سعد: "مخزون السلع يكفي احتياجات شهر رمضان وما بعد، حتى مع زيادة استهلاك المصريين في شهر رمضان".
 

الحكومة السلع اسعار السلع اخبار التوك شو مخزون استراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل يلقي زوجته وأطفاله الخمسة من سطح المنزل بقنا

هنغرق الأسواق سلع..الحكومة تزف بشرى:أسعار القمح والبترول لن تظل عند هذه الارتفاعات

حالة الطقس.. أمطار غزيرة خلال ساعات تصل إلى القاهرة والدلتا

المالية: حوافز جديدة لتعميق دور القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل

الصلاة الفائتة.. الإفتاء تحذر من خطأ شائع عند أدائها

رقم فلكي.. الذهب يُلامس 2070 دولارًا للأوقية مع حظر بايدن للنفط الروسي

البيض الأورجانيك |كيف يتم إنتاجه وماهو سعره بالأسواق؟

بداية من الخميس..الأرصاد: تساقط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

بملابس مكشوفة من الأسانسير.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالتها

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية في حي الطريف التراثي بالعاصمة الرياض

في اليوم العالمي للمرأة.. تبرئة نساء تم تعذيبهم حتى الموت بسبب السحر

الهلال يحسم قمة الدوري السعودي لصالحه بثنائية في شباك الاتحاد

الثاني.. عمرو السولية يسجل هدفا عالميا للأهلي في مرمى شباك بيراميدز

الاحتفال بذكرى ثورة 1919.. «أبو شقة»: نفي أقطاب الوفد كان الشرارة التى أشعلت ثورة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا تانية.. حكاية مشهد انفعالي كلف ليلى علوي خياطة 9 غرز.. صور

مطار القاهرة يستقبل وفود المعتمرين المغادرين إلى الأراضي المقدسة.. صور

31 عملا دراميا .. تعرف على الخريطة الكاملة لـ مسلسلات رمضان 2022

للحد من الانبعاثات.. تجميد وتخزين ثاني أكسيد الكربون في قاع المحيطات

فيديو

عاشت أغرب قصص زواج.. لماذا كرهت سميحة أيوب الرجال وادعت الجنون؟.. فيديو

بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

أمن الخليج والمستجدات الإقليمية.. تفاصيل زيارة السيسي للسعودية ولقاء الملك سلمان “فيديو”

ابنة بوتين لويزا روزوفا تغلق حسابها على مواقع التواصل .. تفاصيل .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ