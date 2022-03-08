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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراحات النواب توافق على مقترح بشأن توفير استراحات لذوي الهمم

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، و كيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن توفير جميع سبل الراحة لذوي الهمم من استراحات وطرق ومصاعد داخل جميع المرافق العامة والمواصلات العامة.

جاء ذلك بعدما استعرضت النائبة فاطمة سليم اقتراحها، مؤكدة أهمية توفير استراحات وطرق ممهدة ومصاعد داخل جميع المرافق العامة والمواصلات العامة، وذلك لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة في تحركاتهم  اليومية سواء داخل مبانى المرافق والخدمات العامة أو داخل وسائل المواصلات العامة.


وقالت سليم، أن هناك بعض المصالح الحكومية، تفتقد وجود استراحات ومصاعد الأمر الذى يمثل معاناة علي الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتابعت أن وفقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تلتزم الحكومة بتأهيل كافة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة

وأيدها في ذلك ممثلي الحكومة المشاركين في الاجتماع

وأعلنت اللجنة موافقتها علي المقترح المقدم من النائبة بشأن بشأن توفير جميع سبل الراحة لذوي الهمم من استراحات وطرق ومصاعد داخل جميع المرافق العامة والمواصلات العامة.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من نواب دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية: هشام الحصري، أسامة عبدالعاطي، محمد السعيد عوض، بشأن إدراج منطقتي البستان والحوال التابعين لمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ضمن صندوق تطوير المناطق العشوائية، على ان يتم تخصيص التمويل اللازم في بداية العام المالى المقبل.


جاء ذلك بعدما أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، موافقة الصندوق على الاقتراح بإدراج كل من حى البستان والحوال، ضمن خطة التطوير التي يقوم بها الصندوق،  على ان يتم توفير التمويل اللازم لهما مع بداية العام المالى المقبل.  

واستعرض صديق، نشاط الصندوق، مشيرا الى أن حجم أعمال الصندوق، كان ٤٠ مليار جنيه، وأصبح اليوم يتجاوز ٩٠٠ مليار جنيه، وأنه يقوم بتطوير عواصم المحافظات والمدن. 


وقال النائب هشام الحصرى، ان رغم وجود مثل هذه الأحياء داخل مدينة السنبلاوين الا أنها تفتقد الخدمات الهامة للمواطنين، مشيرا الى أهمية تطويرها ورفع كفاءتها حتى تليق بالمواطن.  

وأيده في ذلك كل من النائب أسامة عبد العاطى والنائب محمد السعيد عوض، نواب السنبلاوين، مطالبين بسرعة تطوير الحيين. 
وأشاد نواب السنبلاوين، بدور صندوق التنمية الحضارية فيما يقوم به من جهود وتطوير لمختلف المناطق.

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