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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسالة رومانسية عبر إنستجرام.. خالد سليم يهنئ زوجته بمناسبة يوم المرأة العالمي|شاهد

خالد سليم و زوجته
خالد سليم و زوجته

هنَّأ الفنان خالد سليم، زوجته بعيد المرأة العالمي ونشر صورًا جديدة لهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلق خالد سليم قائلاً: "يوم مرأة عالمي سعيد لزوجتي.. التي ألهمتني.. تصلي من أجلي.. حمتني وساعدتني على أن أكون الرجل الذي أنا عليه.. بحبك" 

 

يُذكر أن صنّاع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة على كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

 

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، إنجي كيوان، كريم سرور، يوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.

خالد سليم التواصل الاجتماعي انستجرام الفن النجوم مرأة Arts Entertainment

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