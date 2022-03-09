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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة الشيوخ:زيارة الرئيس إلى السعودية حملت رسائل للرأي العام العربي والعالمي

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للملكة العربية السعودية

أكد الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عمق العلاقات المصرية السعودية وتجذرها تاريخيا، موضحا أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس للمملكة تتويجا  لهذه العلاقات القوية بين البلدين الأكبر في الوطن العربي. 

وأضاف أن تميز العلاقات المصرية السعودية يدعم الأمن القومي العربي ويساعد على احتواء أي أزمات في المنطقة، لأنها ركيزة أساسية لاستقرار البلدان العربية.

وأشار الدكتور محمد جزر، إلى أن الزيارة تحمل الكثير الرسائل العاجلة للرأي العام العربي والعالمي، في ظل استمرار تدخلات أطراف إقليمية في الشأن العربي، فتعد مصر والسعودية بمثابة عمودي الأمة العربية والإسلامية وما ينسج من مؤامرات ضدهما واضح الأهداف ويستهدف دخول المنطقة في فوضى عارمة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن البيان المشترك بمثابة وثيقة هامة تعكس تحالفا يستهدف تحقيق مصالح دول المنطقة. 

وشدد على أهمية ما ورد في البيان بأن دعم الجانب السعودي للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ووضع روشتة لعلاج التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية ويدعم الثوابت المصرية التي تحارب الإرهاب.

محمد جزر لجنة الصحة مجلس الشيوخ العلاقات المصرية السعودية محمد بن سلمان

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