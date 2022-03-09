مجدي أحمد علي: تصوير «2 طلعت حرب» لم يكن سهلاً.. وصعوبته في أحداثه|فيديو

كشف الفنان مجدي أحمد علي كواليس فيلم 2 طلعت حرب الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الاقصر للسينما الافريقية.

وقال "مجدي" خلال لقاء مع موقع صدى البلد: أنا سعيد بعرض الفيلم لأول مرة بمهرجان الأقصر، بالإقبال الكبير على العمل، وبذلت مجهودًا كبيرًا في هذا الفيلم حتى يخرج بشكل جيد، وكنت أتوقع أنه أبسط من ذلك.

وعن تجربة نجله "أحمد مجدي" في إنتاج الفيلم قال: أحمد مخلص لفنه، ويحب خوض التجارب المختلفة، ويستفيد من كل الخبرات التي يمر بها".

وعن الصعوبات التي واجهته قال: تصوير العمل لم يكن سهلاً وأخذ منّا وقتًا وتحضيرًا كبيرًا إلي جانب أن أحداث الفيلم تدور في شقة، لذلك كنا نغير الديكورات حتى لا يمل الجمهور.





وكانت قد نشرت الشركة المنتجة لفيلم 2 طلعت حرب عددًا من الصور للعمل ، قبل عرضه خلال الفترة تجارياً وعلى إحدى المنصات الالكترونية .

وظهر فى الصور أبطال فيلم 2 طلعت حرب فى 3 أزمنة مختلفة، ومن أبرزهم محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقى، ياسمين الخطيب، أحمد وفيق.