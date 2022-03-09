قبل التشغيل الرسمي.. سعر تذكرة القطار الكهربائي الجديد وخطوط سيره

تعمل مصر جاهدة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، على تطوير البنية التحتية وتأمين جميع وسائل الراحة للمواطنين، وتكثف الدولة جهودها في الأعمال النهائية قبل افتتاح مشروع القطار الكهربائي الجديد أمام الركاب، بشكل رسمي، خلال الأيام المقبلة.

وأنهت الهيئة القومية للأنفاق ما يقرب من 91% من أعمال مشروع القطار الكهربائي الجديد، ليقدم القطار خدمات مميزة ومريحة للركاب المسافرين، فهو يعتبر القطار الكهربائي الجديد، شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة، في مدن «العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، المنطقة الصناعية، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة».

ويتبادل القطار الكهربائي السريع خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، والقطار الكهربائي السريع في العين السخنة والعالمين في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.

تفاصيل القطار الكهربائي الجديد

يحتوي مشروع القطار الكهربائي الجديد على 4 كباري سيارات هي « الهايكستب، المستقبل 1، المستقبل 2، الشروق»، و3 أنفاق سيارات ، نفق منهم عند حدائق العاصمة، ونفقين لمسار القطار هما «نيو هليوبوليس وبدر»

ويضم مسار القطار الكهربائي الجديد 7 كباري هم : « الإسماعيلية، جنيفا، الروبيكي1 و 2، والسويس، العاصمة 1، العاصمة 2».

وسيتم توريد 22 قطارًا كهربائيًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 227 مليون دولار، وصل منهم حتى الآن 12 قطارا، يتكون كل قطار منها من 6 عربات، ويمكن لكل قطار نقل ما يقرب من 500 ألف راكب يوميًا، فهو يتحرك بسرعة 120 كم/ساعة.

القطار الكهربائي

التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي

بدأ التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي منذ ما يقرب من شهرين، ولا يزال التشغيل مستمرًا، للتأكد من سلامة السكة وكهرباء التشغيل والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، قبل افتتاحه رسميًا أمام الجمهور .

متى سيتم التشغيل الرسمي أمام الركاب؟

من المتوقع أن يتم التشغيل الرسمي أمام الجمهور المسافرين، في منتصف شهر مارس الجاري، بعد أن تم تشغيله بشكل تجريبي خلال الشهريين الماضيين، للتأكد من سلامته وأنظمته للاستخدام الآدمي.

مسار القطار الكهربائي

يتكون خط سير القطار الكهربائي الجديد من ثلاث مراحل، يصل مجموع المحطات خلالها إلى 16 محطة.

- المرحلة الأولى: تعتبر المرحلة الأولى من القطار الكهربائي هي المسار الأصلي على خريطة القطار، وتعتبر نقطة الوصل بين المراحل الأخرى له، وتشمل هذه المرحلة محطات: « عدلي منصور، العبور، المستقبل، الهايكستيب، الشروق، بدر»

- المرحلة الثانية: ترتكز المرحلة الثانية من القطار الكهربائي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال محطات: « الروبيكي بدر، العاصمة الإدارية 1، العاصمة الإدارية 2، العاصمة الإدارية 3».

- المرحلة الثالثة: يتجه مسار المرحلة الثالثة إلى جنوب القاهرة في محافظة الشرقية، وتشمل هذه المرحلة محطات: « المنطقة الصناعية، العاشر من رمضان1، العاشر من رمضان 2، بلبيس».

القطار الكهربائي الجديد

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الجديد

لم يتم تحديد أسعار تذاكر القطار الكهربائي الجديد حتى الآن، حيث سيتم مناقشتها قبل التشغيل الرسمي أمام الركاب بـ 60 يوم تقريبًا، وهناك دراسة للسماح لكبار السن باستقلال القطار الكهربائي مجانًا، وتكون الأسعار رمزية لذوي الهمم.

هناك مقترحات لم يتم اعتمادها حتى الآن، توضح أنه من الممكن أن تتراوح سعر التذكرة ما بين 15 إلى 25 جنيه.

الشركات القائمة على المشروع

أُقيم مشروع القطار الكهربائي الجديد على الطراز الأوروبي، بجهود ثلاثية مشتركة بين دول مصر وفرنسا والصين، حيث تم عقد الاتفاقيات اللازمة لتشغيله، بتكفلة تصل إلى 35 مليار جنية، وكان التعاون بين الثلاث دول كلاآتي:

- كلفت الهيئة القومية للأنفاق 7 من أبرز شركات المقاولات المصرية لإنجاز الأعمال المدنية، من إنشاء الكباري الخاصة بالقطار الكهربائي.

- أشرفت الشرطة الصينية «أفيك» على تنفيذ وتصنيع 22 قطار، وستعمل الشركة على صيانة وتوفير قطع غيار القطار طوال فترة التشغيل.

- تقوم الشركة الفرنسية «RATP DEV» بأعمال إدارة وتشغيل القطار، وتعتمد المرحلة التجريبية على تسيير القطار بدون ركاب في جميع المحطات إلى جانب هذا، تم توقيع تعاقد بين مصر والشركة الفنسية بقيمة مليار و 183 مليون يورو.