الجزائر.. إطلاق منصة رقمية للتعريف بمقومات السياحة

كشف ياسين حمادي وزير السياحة الجزائري، خلال زيارته إلى "بوابة الصحراء" ولاية بسكرة، الواقعة بجنوب شرق الجزائر، عن الإطلاق الوشيك لأرضية رقمية حول المسارات الموضوعاتية السياحية من أجل ترقية النشاط السياحي.

وصرح الوزير على هامش زيارته لوسائل الاعلام، أن الأرضية الرقمية التي ستشرع في تقديم خدماتها بعد أيام قليلة، هدفها التعريف بما تتوفر عليه الجزائر من مقومات سياحية متنوعة، ضمن مسارات السياحة المتعددة وهي الدينية، الجبلية، الشاطئية، الحموية، الطبيعية والصحراوية. وذلك من أجل تسويق المنتج السياحي الجزائري في تلك المسارات والوجهات.

وأوضح ياسين حمادي، أن المبادرة جاءت بعد التجاوب الملحوظ لكل المتعاملين في قطاع السياحة، مع البوابة الإلكترونية التي تم إطلاقها خلال العام الماضي، والتي شملت الإرشاد السياحي والتعريف بالاستثمار الفندقي واستغلال المياه الحموية.

كما أضاف، بأن الأرضية الرقمية الجديدة التي هي نتاج عمل حكومي مشترك بين قطاعات متعددة، على غرار وزارات الثقافة والفنون والشؤون الدينية، الأوقاف والمجاهدين وذوي الحقوق والشباب والرياضة، حيث ستقدم الإضافة المرجوة بطرح فرص للترويج للمنتج السياحي وجعله رافدا اقتصاديا هاما.

وأكد وزير السياحة الجزائري، أن قطاعه الوزاري عازم على ترقية السياحة الداخلية واستقطاب السياح إلى كل المناطق المؤهلة، مشيرا إلى أنه من أجل استئناف النشاط السياحي، يجب أن تواكب الجزائر التطورات في مجال الرقمنة والترويج للسياحة، عبر وسائط التواصل الاجتماعي والتعريف بالمرافق العديدة والآليات الجديدة المعتمدة دوليا.

ويذكر أن الوزير ياسين حمادي، قد وقف خلال زيارته لولاية بسكرة، التي دامت يوما واحدا على الموقع الأثري "الدشرة الحمراء" ببلدية القنطرة واطلع على نماذج من النشاط الحرفي بذات الجماعة المحلية قبل زيارة صالون للصناعات التقليدية ومعاينة عدد من هياكل الاستقبال السياحية العمومية والخاصة بعاصمة الولاية.