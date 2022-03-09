محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ مسار توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج بالخارجة لتوصيل الخدمة لأهالي المنطقة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما تفقد الزملوط أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة.

اقرأ أيضا:

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجمع المديريات، وتجهيز وردم المسطحات بين مباني المصالح المختلفة، وكذلك إنشاء سور حول المول التجاري الملحق بالمشروع.

275072723_330195409140360_8048449418742329613_n

275076612_330195072473727_825978842267530426_n

275145952_330195025807065_6957532566764592126_n

275303098_330195102473724_4320539285581214628_n