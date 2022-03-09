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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ مسار توصيل الصرف الصحي لمنطقة عين البرج بالخارجة لتوصيل الخدمة لأهالي المنطقة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق، والمهندس عادل عمر، مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما تفقد الزملوط أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة.

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ووجه المحافظ  بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمبنى مجمع المديريات، وتجهيز وردم المسطحات بين مباني المصالح المختلفة، وكذلك إنشاء سور حول المول التجاري الملحق بالمشروع.

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