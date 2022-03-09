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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التخطيط" : ورش عمل لعرض مؤشرات تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين

صدى البلد

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، سلسلة من ورش العمل بمشاركة  عدد من العاملين بالوزارة والجهات التابعة منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز الديموجرافي ومعهد التخطيط القومي وبنك الاستثمار القومي.

وذلك لعرض المؤشرات الفعلية لتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين ومناقشات تحسين بيئة العمل، وإطلاعهم على النسب الفعلية لمشاركة الرجال والسيدات في كل درجة وظيفية وخاصة نسب مشاركة المرأة في الوظائف القيادية. 

جاءت الورش التدريبية في إطار الدعم المستمر من جانب الوزارة للمرأة، وبمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي لها.

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وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ورش العمل هدفت إلى نشر ثقافة الإنصاف للفئات الأقل حظًا وتكافؤ الفرص بين السيدات والرجال، وذلك بالتركيز على عرض وتحليل مؤشرات تحقق تكافؤ الفرص بين العاملين سواء في الوزارة أو مختلف الجهات التابعة، من خلال تحليل ومناقشة نسب وصول السيدات والرجال إلى مختلف الدرجات الوظيفية والمناصب القيادية، وكذلك نسب حصول العاملين من الجنسين على المؤهلات التعليمية والاستحواذ على الفرص التدريبية، بالإضافة إلى فرص الحصول على مختلف أنواع الإجازات بين الجنسين، وذلك بهدف تحديد الفجوات المعوقة لتحقيق تكافؤ الفرص بين السيدات والرجال من العاملين في الوزارة وجهاتها التابعة.

وأكدت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط أن تحقيق تكافؤ الفرص يعد أحد الأهداف الرئيسية التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة، ومكون فاعل ضمن محاور عمل رؤية مصر 2030 الهادفة إلى جودة الحياة والارتقاء بالمواطن، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تعقد تلك الورش بصورة مستمرة بهدف تحقيق التواصل المستمر مع كافة الكوادر الوظيفية بالوزارة وجهاتها التابعة، وللمتابعة الجدية للخطوات المتخذة.

تناولت ورش العمل مناقشات حول مقترحات العاملين لتحسين بيئة العمل، بما يرتبط بتحقيق تكافؤ الفرص، وهو ما سيتم بحث سبل مناقشته وآلية تطبيقه مع المعنيين داخل الوزارة وخارجها خلال المرحلة القادمة.

وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية تكافؤ الفرص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء معهد التخطيط القومي بنك الاستثمار القومى

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