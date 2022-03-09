قبل اللقاء المرتقب.. تعرف على تاريخ مواجهات الإسماعيلي وبتروجيت

تعتبر مباراة الإسماعيلى وبتروجيت القادمة، الـ 24 بين الفريقين منذ صعود النادي البترولي إلي الدوري العام موسم 2006 / 2007.

ويستضيف الدراويش، الفريق البترولي مساء السبت المقبل علي ملعبه بالإسماعيلية، في إطار دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ولم تكن تلك المواجهة المقبلة هي الأولي بينهما في كأس مصر، فيرصد

ونرصد لكم تاريخ مواجهات الفريقين والتي جاءت كالتالي:-.

– في جميع البطولات ..

لعب 23 مباراة فاز 10 تعادل 7 خسر 6، له 22 هدفًا عليه 20 هدفًا، كلين شيت 9 مباريات

– الدوري العام ..

لعب 22 مباراة فاز 10 تعادل 7 خسر 5 له 22 هدفًا عليه 17 هدفًا كلين شيت 9 مباريات

ملعب الإسماعيلى فاز 5 تعادل 3 خسر 3 له 11 هدفًا عليه 9 أهداف كلين شيت 5 مباريات

ملعب بتروجيت فاز 5 تعادل 4 خسر 2 له 11 هدفًا عليه 8 أهداف كلين شيت 4 مباريات

أهداف لاعبى الإسماعيلى عن طريق 17 لاعبًا .. حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد محسن أبو جريشة وجون آنطوى وكريم بامبو هدفين لكلا منهم، محمد فضل ومحمد عبد الواحد وعمرو سمير ومعتصم سالم ومصطفى كريم وعبد الله السعيد وجودوين وشوقى السعيد وإيمانويل بناهينى ومروان محسن وشكرى نجيب وديجو كالديرون وبنسيون شيلونجو هدفًا لكلا منهم

– كأس مصر ..

لعب الإسماعيلي مباراة خسر 1 له صفر عليه 3 أهداف