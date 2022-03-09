تامر أمين: غلاء الأسعار الحالي سببه جشع التجار

قال الإعلامي تامر أمين، أننا في مشكلة بسبب غلاء الأسعار والعالم كله يمر بهذه الأزمة، وفيه كلام جديد هيترد الأسابيع القادمة، بسبب التضخم، وهو غلاء كل الأسعار لعدة أسباب وهذا سيؤدي الى ضعف القوة الشرائية لدى الشخص.

وأضاف أن الأزمة العالمية هى التي ستحدد الوقت الذي سيستمر فيه الغلاء وآثاره على الناس، والحكومة لا تستطيع التدخل لمنع الغلاء لكن هناك سياسات للحد من آثاره السلبية.

وتابع أن هناك جزءا كبيرا من غلاء الأسعار الحاصل الأسابيع الماضية هو غلاء غير مبرر سببه جشع التجار وأن السلع الغالية قادم في الطريق ولم تدخل مصر حتى الآن.