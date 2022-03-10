اعتراف خطير من علماء فيروسات معمل ووهان للأبحاث حول الأسرار الأولى لظهور فيروس كورونا.. وباحثون يتهمون الصين بالتستر على التسرب المعملي وراء وباء كوفيد

وضع خبيران من معهد ووهان لعلم الفيروسات توصيات تتعلق بالسلامة في مقال من 2000 كلمة

الخبيران الصينيان دعيا إلى "المشاركة والشفافية" بين المختبرات العالمية

علماء بريطانيون يردون على دعوة بكين ..ويصفونها بالمثيرة للسخرية



في تطور جديد، فتح علماء في المختبرات الصينية الباب من جديد لطرح تساؤلات كبيرة عن البداية الحقيقية لفيروس كورونا كوفيد-١٩، وذلك بعدما روح إلى إمكانية حدوث مثل هذه الانتشارات الوبائية بشكل عرضيا بسبب حادثة، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

في مقال مؤلف من 2000 كلمة نُشر في مجلة علمية، وضع أستاذان في معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) سلسلة من التوصيات لتجنب التداعيات اللاحقة بالفيروس، على الرغم من وجود مخاوف من تسرب فيروس كوفيد من منشآتهما.

اعترف الباحثان بأنه قد يحدث في المختبرات الكبيرة تسرب يؤدي إلى الأوبئة ، وان ذلك قد لمدمرة يحدث '' في المنشآت التي تحتوي على فيروسات خطيرة".

ودعا الباحثون الصينيون في مقالهم بالمجلة، إلى حركة تعاون دولي معملي وصفها البعض بأنه "سخرية من العالم، ذاكرين أن الدعوة إلى "المشاركة والشفافية" بين المعامل العالمية لتعزيز و"تبادل العينات والمعلومات"، لا معنى له.

وتحدث علماء بريطانيين إلى صحيفة ديلي ميل وقالوا، أن الدعوات للانفتاح الصيني مثيرة للسخرية لأن بكين هي من خنقت التحقيقات المستقلة في علاقات المختبر الصيني بكوفيد منذ البداية، لذا لا معنى لما يطالب به علماؤها الآن.

في الورقة البحثية، حذر أساتذة الفيروسات الصينيون، الباحثان، هان شيا وزيمينج يوان، من أن التهديدات البيولوجية ، سواء كانت طبيعية "أو تم إطلاقها عن طريق الخطأ أو عن عمد" ، يمكن أن "تعرض الأرواح للخطر وتعطل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم".

وحول ذلك، قال البروفيسور ديفيد ليفرمور ، عالم الأحياء الدقيقة في جامعة إيست أنجليا: "في أحد المستويات ، تعد هذه الورقة مراجعة مكتوبة جيدًا وشبيهة بالعمليات المخبرية في المستوى الرابع للسلامة الحيوية ".

ذكرت الصحيفة، إن مختبر ووهان ، الذي يقع على بعد 10 أميال فقط من أول حالة مؤكدة لـ كوفيد ، في سوق المأكولات البحرية في هوانان ، عمل بشكل مكثف على فيروسات الخفافيش وكان معروفًا بإجراء تجارب على الناس.

وأضاف البروفيسور ليفرمور: "المؤلفون لا يذكرون هذا. في الواقع ، لم يقولوا شيئًا عن التأكيد على أن SARS-CoV-2 تسرب من معمل ووهان. يتساءل المرء عما إذا كان أحد قد أثار الموضوع ، أو إذا كانوا يعتقدون أنه من الأخلاق السيئة القيام بما حدث"، في اتهام ضمني من الباحث البريطاني للصين في التورط في انتشار الفيروس الذي كبد العالم مئات المليارات من الخسائر المالية، والبشرية.

تم رفض نظرية "التسرب في المختبر" في البداية باعتبارها مؤامرة في بداية الوباء لصالح حدث طبيعي تسلب في الوباء، لكن الفرضية اكتسبت زخمًا بعد سلسلة من الاكتشافات والتستر.

تم مسح المعلومات حول أوائل المرضى المصابين من قاعدة بيانات مختبر ووهان في أواخر عام 2019 واختفى أحد موظفيها بعد إصابته بمرض غامض يشبه الإنفلونزا.

أعلن البروفيسور هان والبروفيسور زيمينج أنهما ليس لديهما "مصالح يمكن أن تؤثر على كتاباتهما".

ورأت الصحيفة أنه بغض النظر عن رغبة العلماء الصينيين في الوصول الحقيقة فإنه لا طائل من ورائها إذا لم تكن مناسبة للحكومة.

وجد العلماء آثارًا لفيروس كورونا يمكن أن تعزز النظرية القائلة بأن الوباء بدأ بتسريب من المختبر.

يشير هذا الاكتشاف ، من تحليل عينات ، إلى أن الفيروس كورونا ربما لم ينتقل من الحياة البرية إلى البشر بشكل طبيعي.

ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.

ووجد العلماء في المجر آثارًا لمتغير خاص من فيروس كورونا أثناء فحص الحمض النووي لعينة من التربة القادمة من القارة القطبية الجنوبية والتي تم إرسالها إلى شركة مقرها في شنجهاي.

وعثر الباحثون أيضًا على مادة وراثية من الهامستر الصيني والقردة الخضراء ، ما قد يشير إلى أنه تم فحص الفيروس في المختبر ، باستخدام إما الحيوانات نفسها أو خلاياها.

يشير بعض الذين يدعمون نظرية التسرب المعملي إلى أن العلماء الصينيين صمموا الفيروس في المختبر لجعله أكثر خطورة كجزء من التجربة ، قبل أن يتسرب الفيروس.

وذهب باحثون إلى القول بأن أحدث دليل قد يدعم نظرية التسرب المختبري يتمثل في وجود "ثلاثة طفرات رئيسية لـكوفيد التي تميز التسلسلات الأولى للفيروس.

ومع ذلك ، يجب تفسير النتائج بحذر ، حيث قد يكون الحمض النووي للتربة القطبية قد تلوث بالفيروس من قبل مرضى كوفيد الذين أصيبوا في بداية ظهور المرض، والذين أبلغت الصين عنهم في ديسمبر 2019.



تم نشر النتائج ، من جامعة إيوتفوس لوراند وجامعة الطب البيطري ، وكلاهما في بودابست ، على الإنترنت ولكن لم تتم مراجعتها رسميًا بعد من قبل علماء آخرين.

أعاد البروفيسور جيسي بلوم ، من مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان في سياتل بالولايات المتحدة ، بحث البيانات التي أعلنت عنها المجر للتأكد من احتواء عينات أنتاركتيكا على الفيروس كوفيد. لكنه قال إن "الآثار النهائية لا تزال غير واضحة".