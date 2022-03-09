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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: نتابع الأسواق وحملات لمراقبة الأسعار وتوفير السلع الغذائية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ في اجتماع  مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،ـ الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم،؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والمحافظين.

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بمتابعة ومراقبة الأسواق بالتعاون بين الوحدات المحلية والتموين والرقابة التموينية، والصحة والطب البيطري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة الحالية، التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة، وما وجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع عقد مساء اليوم.


وقال محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بمتابعة حركة الأسواق ، والتأكد من توافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، كما وجه بتوفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة، واستمرار إقامة المعارض  استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتوفير السلع الغذائية المخفضة طوال فترة المعرض، وطوال شهر رمضان المبارك.

المحافظين الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء التنمية المحلية رئيس مجلس الوزراء

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