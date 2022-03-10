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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على مواصفات أرخص هواتف أندرويد لعام 2022

هاتف لافا Lava X2
هاتف لافا Lava X2

كشفت شركة لافا Lava الهندية لتصنيع الهواتف الذكية،عن مواصفات هاتف أندرويد جديد ضمن سلسلة X، والذي تطلق عليه اسم Lava X2، طور ليكون من بين أرخص هواتف أندرويد لعام 2022.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف لافا الجديد Lava X2، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 700 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث 60 هرتز، ومعدل سطوع 270 شمعة في المتر المربع.

 

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Lava X2 أرخص هواتف أندرويد لعام 2022

وزودت لافا الهندية هاتفها الجديد Lava X2، بمعالج ميدياتك من نوع معالج Helio G35، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Lava X2 announced as an online-exclusive smartphone with a 6.5'' screen and 5,000 mAh battery
هاتف لافا Lava X2 أرخص هواتف أندرويد

ويتمتع هاتف لافا Lava X2، بكاميرا خلفية مزدوجة تتصدره عدسة أساسية بدقة 8 ميجابكسل، الغرض من الكاميرا الثانية غير معروف، ولكنها قد تضم  مستشعر لتصوير العمق 2 ميجابكسل، و يتميز الهاتف الذكي بكاميرا سيلفي مميزة بدقة 5 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل هاتف Lava X2، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11 إصدار Go، وزودت شركة لافا الهندية بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز، ومنفذ سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ويمتاز الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

Lava X2
هاتف لافا Lava X2

ويحزم هاتف Lava X2، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، لا تدعم خاصية الشحن السريع، وتقول لافا تقول إن البطارية تستغرق أكثر من 3 ساعات لشحنها بالكامل باستخدام المحول المرفق، حيث يمكنك الحصول على 38 ساعة من وقت التحدث على شبكات 4G ، أو 480 ساعة من وضع الاستعداد مع تشغيل بيانات الهاتف المحمول، أو 10 ساعات من تشغيل مقاطع فيديو YouTube بشحنة واحدة.

ويأتي هاتف Lava X2 باللونين الأزرق والرمادي، مقابل سعر 58 دولار (أي ما يعادل 1300 جنيه مصري).

هاتف لافا Lava X2
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