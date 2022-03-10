أخبار التوك شو.. أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للمزارعين بشأن القمح.. بيعطشوا السوق.. التموين تهدد بعقوبات على تجار الأزمات

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أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للمزارعين بشأن القمح

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يطالب المزارعين بـ إعطاء الحكومة 60% من إنتاج القمح أو 70 %، وذلك بسبب الظروف التى تواجه الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أنه حتى اليوم يتم خبز العيش فى منازل أهلنا ، وطوال الوقت يطلب أقاربه بالعيش البلدي:" عيش البلد".

بيعطشوا السوق.. التموين تهدد بعقوبات على تجار الأزمات ..فيديو

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إنه نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، أثر بشكل كبير على سوق اللحوم والدواجن، ولكنه نتيجة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة، تم عرضها بأسعار مخفضة للمواطنين.

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية لاستعراض أسعار السلع الغذائية.

ومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين ، إن أسعار البلح تبدأ من 12 جنيه وقمر الدين يبدأ من 20 جنيه ، مضيفا:" هناك تخفيضات داخل المجمعات الاستهلاكية تصل لـ 30 % ".

متحدث مجلس الوزراء: الحكومة لديها الأدوات لتخفيف أزمة الأسعار

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء شرح أسباب أزمة زيادة الأسعار التي نواجهها والتي ليست من صنعنا وليست ذنب الشعب والحكومة، وهى جاءت عقب التضخم الحادث في العالم بسبب كورونا وزادت الأمر صعوبة بعد الحرب الروسية الاوكرانيه، وتأثيرها مضاعف على القمح وكذالك اسعار الطاقة.



آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة، موضحة أن اليوم آخر يوم في أمشير وبدأنا الدخول في الربيع، وعلم الأرصاد الجوية لا يرتبط بالشهور القبطية كثيرا.

وزير الزراعة: لجنة لدراسة الحوافز المستقبلية لتشجيع الفلاحين على توريد القمح

علق السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضى، على اقتراح الإعلامي أحمد موسى، برفع سعر توريد أردب القمح لـ 900 جنيه، قائلا :" بلاش نسبق الأحداث، هناك خطة من الدولة لتوفير القمح، وهناك مميزات للفلاحين الذين سيقومون بتوريد القمح".

وأضاف السيد القصير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة الحوافز المستقبلية لتشجيع الفلاحين على توريد القمح.



رئيس التأمين الصحي: قدمنا طلبا للوزير بضم العمالة غير المنتظمة |فيديو

قال الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه بعد الاجتماع مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، قدمنا طلبا بضم العمالة غير المنتظمة وعمال البناء والزراعة وسائقي التاكسي وهم ١٥ مليون مصري.

واوضح خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار " تقديم الإعلامي تامر امين أن الهيئة قدمت خدماتها لـ ٧٠ مليون مواطن مصري بداية من المواليد والمدارس والعمال والمرأة المعيلة.

شقيقة الشهيد محمد شرف: لولاه واللى زيه مكناش هنوصل للي مصر عليه دلوقت|فيديو

قالت ميار أشرف شقيقة الملازم أول شهيد محمد شرف عبد الفتاح، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لوالدتى اليوم جعلنا نشعر بمدى حب الناس لأخى الشهيد، مؤكده أن أخاها كان يتمنى الشهادة وقد نالها.

والد الشهيد أشرف عبد الفتاح: ساعات بلاقي واحد عايز يبوس راسي.. فيديو

قال أشرف عبد الفتاح علي، والد الشهيد ملازم اول محمد أشرف عبد الفتاح، إن تكريم الرئيس السيسي اليوم ليس لابني فقط بل بمثابة تكريم لكل الشهداء.

النت بوظ البنات.. السيدة نجاح : الطلاق سببه جيل الأيام دي|فيديو

قالت السيدة نجاح، والتي لم تخرج من منزلها لمدة 45 عاما لرعاية أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، “لا أفكر في المستقبل لأن المستقبل بيد الله ومفيش في إيدي حاجة أعملها لأولادي ولو عشت النهاردة مش هعيش بكرة”.



