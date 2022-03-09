التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرا من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية لاستعراض أسعار السلع الغذائية.

ومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين ، إن أسعار البلح تبدأ من 12 جنيه وقمر الدين يبدأ من 20 جنيه ، مضيفا:" هناك تخفيضات داخل المجمعات الاستهلاكية تصل لـ 30 % ".

وتابع احمد كمال "الدولة لديها مخزون آمن من السلع الاستراتيجية ويتم طرح السلع في أكثر من 1300 مجمع استهلالكي على مستوى الجمهورية".



وأكمل أحمد كمال :" السكر بـ 10.5 جنيه للكيلو والأرز بـ 8 جنيه ، والزيوت تبدأ من 20 جنيه للزجاجة الـ 800 ملليمتر :".



ولفت احمد كمال :" المجمعات الإستهلاكية بها لحوم مجمدة برازيلي سعرها 85 جنيه للكيلو، ولحوم هندي مجمدة تبدأ من 56 جنيه ".

