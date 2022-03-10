خبير: مصر نفذت استراتيجية توفير مخزون استراتيجي للسلع لمدة 6 أشهر

قال عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية تعي حجم الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف عبد المنعم السيد في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن رئيس الوزراء شرح في المؤتمر الصحفي معدلات الزيادة في أسعار السلع في العالم بأكمله".

وتابع عبد المنعم السيد: "هناك معدلات تضخم في مختلف دول العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ".

وأكمل عبد المنعم السيد: "الدولة المصرية تعمل منذ سنوات على استراتيجية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية بشكل يغطي الاحتياجات لمدة تزيد عن 6 أشهر".