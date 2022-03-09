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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير لمرضى الحساسية..

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة، موضحة أن اليوم آخر يوم في أمشير وبدأنا الدخول في الربيع، وعلم الأرصاد الجوية لا يرتبط بالشهور القبطية كثيرا.

 

وقالت «إيمان شاكر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «» فصل الربيع يبدأ 21 مارس، والربيع معروف عنه برياح الخماسين المحملة بالرمال والأتربة، الشهر الحالي نشهد فيه رياح وأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة والجبال وبعض المناطق بالقاهرة.

 

الأرصاد تحذر  مرضى الحساسية من طقس الخميس 

 

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المرضى خاصة المصابين بالجهاز التنفسي والصدر والحساسية تزامنا مع الطقس السيئ والاتربة والرمال.

 

وأشارت أن غدا يشهد موجة أتربة وانخفاص في الحرارة، وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على معظم الأنحاء، مناشدة بارتداء الملابس الشتوية وعدم التخفيف بسبب انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة.

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