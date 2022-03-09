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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دافئ نهارًا.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 مارس في القاهرة والمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 10
الإسكندرية 19 11
وادي النطرون 20 11
طنطا 22 10
شبين الكوم 22 10
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 20 14
بورسعيد 20 11
دمياط 19 12
الزقازيق 23 10
المنصورة 23 10
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 11
العريش 19 11
رفح 19 11
رأس سدر 21 13
نخل 24 9
نويبع 26 19
طابا 24 16
كاترين 21 7
الطور 25 16
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 17
مرسى علم 27 17
الفيوم 26 10
بني سويف 25 11
المنيا 26 11
أسيوط 26 11
سوهاج 28 14
قنا 30 15
الأقصر 34 16
أسوان 37 16
إدفو 36 16
أبوسمبل 35 17
الوادى الجديد 29 17
شلاتين 26 14
أبو رماد 28 14
حلايب 29 15
رأس حدربة 28 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 36 24
المدينة 37 23
الرياض 32 22
المنامة 26 21
أبوظبي 34 23
الدوحة 28 22
الكويت 28 21
دمشق 17 7
بيروت 17 15
عمان 19 9
القدس 17 11
غزة 18 12
بغداد 28 14
مسقط 30 24
صنعاء 27 12
الخرطوم 41 26
طرابلس 14 10
تونس 14 5
الجزائر 14 7
الرباط 20 8
نواكشوط 30 16

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 5 1-
اسطنبول 7 0
إسلام آباد 21 13
نيودلهي 30 16
جاكرتا 31 23
بكين 18 5 
كوالالمبور 33 24
طوكيو 14 4
أثينا 10 4
روما 14 3-
باريس 16 7
مدريد 15 5
برلين 10 3-
لندن 12 8
مونتريال 3 2-
موسكو 6- 14-
نيويورك 6 2
واشنطن 6 2
أديس أبابا 28 12

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