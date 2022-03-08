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أمطار على القاهرة الليلة.. الأرصاد: ذروة الانخفاض فى درجات الحرارة السبت..فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد من يوم الخميس المقبل ستشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، موضحة أن هذا الانخفاض سيكون بمعدل 6 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن درجات الحرارة على القاهرة ستكون بين  18 و 19 درجة، وذروة الانخفاض فى درجات الحراة ستكون يوم السبت، وستسجل درجة الحرارة بين 16 و 17 درجة.

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وأشارت إلى أن الأحوال الجوية من يوم الخميس لـ السبت ستكون غير مستقرة وستشهد انخفاضا، وعلى المواطنين توخى الحذر.

وأفادت أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحرى، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وستمتد لتكون خفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء اليوم، لافتة إلى أنه غدا الأربعاء ستشهد البلاد انخفاض درجتين فى درجات الحرارة.

 

 

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ترتفع عن أمس بحوالي من درجين إلى ثلاث درجات.

وكشفت أن الطقس خلال فترة النهار يكون دافئ على المناطق الشمالية، مثل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومع دخول فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة أنحاء الجمهورية.

وتابعت أن اليوم يوجد بعض الأتربة العالقة فى سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، ومع تقدم الساعات سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار بدأت الأن، وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

 

 

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية حول حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح)، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وبحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن تزداد حدة الأمطار على مطروح والسلوم مع تقدم ساعات النهار لتكون غزيرة أحيانا، كما متوقع أن تتقدم السحب الممطرة مع تقدم الوقت لتشمل جميع السواحل الغربية ومناطق من الدلتا تكون متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء.

وتشهد الأحوال الجوية، غدا الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، يصاحبه وجود فرص لسقوط الأمطار بعدة مناطق.

حالة الطقس غدا
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد.
ويكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، شديد البرودة على جميع الأنحاء، تصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الأربعاء، على جميع الأنحاء، فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 10
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16
شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 11
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 16

 

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