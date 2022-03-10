أبرز السيارات الكهربائية القادمة في شهر مارس.. صور

كان عام 2021 عامًا قياسيًا بالنسبة لمبيعات السيارات الكهربائية، حيث تم تسجيل عدد أكبر من المركبات العام الماضي، حيث شهد العام الماضي تدفقًا في الإنتاج لنماذج جديدة رئيسية من أكبر الشركات المصنعة في العالم، وذلك على الرغم من تصارع الصناعة مع قضايا التوريد وأشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم.

وشمل ذلك Ford Mustang Mach-E و Volkswagen ID 4 و Porsche Taycan Cross Turismo، بينما تستمر أزمة العرض في الوقت الحالي، فإننا نتطلع إلى عام مثير آخر من النماذج عديمة الانبعاثات التي ترسم مستقبل السيارات.

فيما يلي قائمتنا لما سيصدر من السيارات الكهربائية في عام 2022 ، مع نظرة أخرى إلى عام 2023.

ابرز السيارات الكهربائية القادمة في شهر مارس

Cupra Born

سيتوفر نموذج فولكس فاجن 3 الرياضي من Cupra في البداية مع بطارية 58 كيلو واط في الساعة، مع متغيرات 45 كيلو واط في الساعة و 77 كيلو واط في الساعة، اختارت Cupra حزمة أكثر ديناميكية، مع تصميم مميز وديناميكية قيادة إضافية، ستصل قوة أداءها الى 231 حصانًا في وقت لاحق من هذا العام.

ابرز السيارات الكهربائية القادمة في شهر مارس

أورا كات

سيطرح منافس فولكس فاجن ID 3 ذو الطراز القديم للبيع في وقت مبكر من هذا العام من العلامة التجارية الصينية أورا، وستقطع Cat مسافة تصل الى 261 ميلًا من النطاق وسيصل سعرها الى 25000 جنيه إسترليني، حيث تم تزويدها بمحرك واحد مثبت على المحور الأمامي، وتبلغ سرعتها 169 حصانًا و 184 رطلاً قدمًا، ويبدو أنها يمكن أن تكون مثالية للقيادة في المدينة، حيث تصل سرعتها من 0 إلى 30 ميلاً في الساعة إلى 3.8 ثوانٍ ووقت من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة يبلغ 8.5 ثانية.

ابرز السيارات الكهربائية القادمة في شهر مارس

فولكس فاجن 5

يعتمد الطراز 5 على طراز 4 الأصغر ويحتفظ بمعظم المعدات الميكانيكية للطراز، وستبدأ الأسعار من 47000 جنيه إسترليني مع اختيار 172 حصانًا و 201 حصانًا للمحركات الكهربائية في المملكة المتحدة، توفر البطارية القياسية التي تبلغ 77 كيلو وات في الساعة نطاقًا يصل إلى 323 ميلاً، ومن المرجح أن يقدم طراز GTX قوة تصل الى 295 حصانًا وسرعة تتراوح من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة تبلغ 6.3 ثوانٍ.

ابرز السيارات الكهربائية القادمة في شهر مارس

فولفو C40

أول سيارة للشركة تعمل بالكهرباء هي C40 Recharge حيث تأخذ تصميم كوبيه وتسابق صامت من 0 حتى 62 ميل في الساعة في زمن أقل من 5.0 ثوانٍ على موديلات الدرجة الأولى، وتوفر بطارية بقوة 78 كيلو وات في الساعة ونطاق يصل الى 260 ميلاً، بينما تبدأ الأسعار من 57.000 جنيه إسترليني.