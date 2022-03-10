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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| قصف روسي على مستشفى أطفال في ماريوبول والنقد الدولي يدعم أوكرانيا بـ1.4 مليار دولار

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والإقليمية على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات والأحداث الهامة والتي نفرد أهمها في التقرير التالي:

وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون باتفاق أوبك+ وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية
أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن بلاده ملتزمة باتفاقية ”أوبك+“ وآليتها الشهرية الحالية لتعديل الإنتاج.

1.4 مليار دولار مساعدة طارئة من صندوق النقد لأوكرانيا
وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على تقديم مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.

أوكرانيا.. دوي صافرات إنذار بكييف.. و1207 قتلى في ماريوبول

روسيا: قصف مستشفى الأطفال بـ ماريوبول الأوكرانية بسبب تجهيز مواقع قتالية فيه

أوكرانيا.. دوي صافرات إنذار بكييف.. و1207 قتلى في ماريوبول
سجلت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، دوي صافرات إنذار مجددا ما يلمح لتفجيرات محتملة.

رويترز: تعثر المحادثات النووية الإيرانية إثر مطالب روسية مستعصية
نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين، أن المحادثات النووية الإيرانية تتعثر في الوقت الحالي، بسبب مطالب روسية مستعصية.

روسيا: قصف مستشفى الأطفال بـ ماريوبول الأوكرانية بسبب تجهيز مواقع قتالية فيه
اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بإنشاء مواقع قتالية في مستشفى الولادة والأطفال في ماريوبول، وذلك قبل ساعات من قصفها.

سيناتور أمريكي: إدارة بايدن لا تعتقد أن بإمكان أوكرانيا الفوز

بسبب الإمارات.. انخفاض كبير في أسعار النفط وانتعاش الأسهم الأمريكية

الرئيس الأوكراني: تهديدات بوتين النووية “خدعة”.. وتظهر ضعفه
وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية بأنه “خدعة”.

البنتاجون : لا ندعم إرسال مقاتلات “ميج -29” إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، جون كيربي الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

يخص محطة "زابوريجيا" النووية.. إعلان خطير من وكالة الطاقة الذرية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقدان الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في محطة زابوريجيا النووية.

بسبب الإمارات.. انخفاض كبير في أسعار النفط وانتعاش الأسهم الأمريكية
انتعشت وول ستريت الأمريكية اليوم الأربعاء، مع ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، بينما سجلت أسعار النفط انخفاضات كبيرة، عقب تصريحات الإمارات عن زيادة انتاج النفط.

 

 

 

 

 

 

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