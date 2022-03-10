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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.4 مليار دولار مساعدة طارئة من صندوق النقد لأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على تقديم مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رصد حزمة مساعدات بأكثر من ملياري يورو للمتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا من سكان وشركات ودول، بما في ذلك تلك التي تستضيف لاجئين.

وجاء في بيان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الأموال ستؤمن سريعا لدعم الشركات الأوكرانية، ومتى أمكن، مساعدة المؤسسات التجارية على نقل مقراتها لضمان مواصلة عملها.

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والحزمة البالغة قيمتها 2,2 مليار يورو ستسهم في "مساعدة البلدان المتأثرة بشكل مباشر من جراء تدفق اللاجئين الأوكرانيين" إلى أراضيها، بعد مغادرة 2,2 مليون شخص على الأقل أوكرانيا هربا من الغزو الروسي.

أنشئ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعد انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية بهدف "بناء حقبة جديدة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة".

وقالت رئيسة البنك أوديل رينو-باسو "نواجه أزمة لا مثيل لها، لكنّنا على مر تاريخنا، مصرف يرتقي إلى مستوى التحدي".

في أوكرانيا، ستستخدم المبالغ المرصودة بشكل أساسي في تخفيف أعباء الديون وتمويل استيراد الموارد النفطية وتوفير السيولة.

وخارج أوكرانيا، سيتم تقديم مساعدات للدول المجاورة من خلال تمويل شراء موارد الطاقة للتعويض عن حظر استيراد النفط من روسيا وبيلاروس. كما سيتم تخصيص مبالغ مالية من أجل توفير "الخدمات البلدية ولمساعدة المشردين في معيشتهم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة".

وقال البنك إنه يتوقع "أن تكون للأزمة تداعيات خطيرة على اقتصاد دول عدة ينشط فيها".

والأسبوع الماضي، صوّت مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصالح اتّخاذ تدابير بحق روسيا وبيلاروس على خلفية الغزو. وستحول هذه التدابير في حال صادق عليها حكّام البنك دون استفادة هذين البلدين من القدرات المالية لهذه الهيئة وخبراتها.

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