أوكرانيا.. دوي صافرات إنذار بكييف.. و1207 قتلى في ماريوبول

سجلت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، دوي صافرات إنذار مجددا ما يلمح لتفجيرات محتملة.

بدوره، أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، أن 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ 9 أيام.

وفي فيديو له على تطبيق تلجرام، قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو: "9 أيام من الحصار المفروض على ماريوبول.. 1207 قتلى مدنيين في ماريوبول.. تسعة أيام من الإبادة للسكان المدنيين".

في حين ترزح المدينة تحت وطأة قصف عنيف للجيش الروسي طاول الأربعاء مستشفى للأطفال.

وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريل جونسون قد بحثا في اتصال هاتفي زيادة ضغط العقوبات المفروضة على روسيا.

وسبق أن أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات أمر محفوف بالمخاطر وقد يوسع نطاق الصراع.

وأعلن البنتاجون، الذي اقترح أن تحظى عمليات نقل أسلحة أخرى بأولوية، موقف الولايات المتحدة بعد مكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره البولندي بعد يوم من عرض بولندا نقل طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى منطقة تحت رعاية الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا.