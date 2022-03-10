عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. دوي صافرات إنذار بكييف.. و1207 قتلى في ماريوبول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجلت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، دوي صافرات إنذار مجددا ما يلمح لتفجيرات محتملة.

بدوره، أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، أن 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ 9 أيام.

وفي فيديو له على تطبيق تلجرام، قال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشنكو: "9 أيام من الحصار المفروض على ماريوبول.. 1207 قتلى مدنيين في ماريوبول.. تسعة أيام من الإبادة للسكان المدنيين".

روسيا: قصف مستشفى الأطفال بـ ماريوبول الأوكرانية بسبب تجهيز مواقع قتالية فيه

أوكرانيا: روسيا قتلت نحو 1300 مدني في مدينة ماريوبول

في حين ترزح المدينة تحت وطأة قصف عنيف للجيش الروسي طاول الأربعاء مستشفى للأطفال.

وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني بوريل جونسون قد بحثا في اتصال هاتفي زيادة ضغط العقوبات المفروضة على روسيا.

وسبق أن أكد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن تزويد أوكرانيا بالمقاتلات أمر محفوف بالمخاطر وقد يوسع نطاق الصراع.

وأعلن البنتاجون، الذي اقترح أن تحظى عمليات نقل أسلحة أخرى بأولوية، موقف الولايات المتحدة بعد مكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره البولندي بعد يوم من عرض بولندا نقل طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى منطقة تحت رعاية الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا.

البنتاجون روسيا رئيس الوزراء البريطاني الولايات المتحدة مدينة جونسون وزارة الدفاع الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي الرئيس الأوكراني رئيس بلدية ماريوبول العاصمة الأوكرانية كييف ​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا ماريوبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

موضوعات متعلقة

روسيا: قصف مستشفى الأطفال بـ ماريوبول الأوكرانية بسبب تجهيز مواقع قتالية فيه

أوكرانيا: روسيا قتلت نحو 1300 مدني في مدينة ماريوبول

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهاتف بوتين.. هل سيكون لمصر دور في الأزمة الروسية الأوكرانية؟

الصحة: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

بعد ظهورها ببدلة رقص في البحث عن علا.. هند صبري: أحترم مهنتي|صور

فضل العبادة في وقت الغفلة.. ذكر يعدل هجرتك إلى المدينة المنورة

طبيبة بيطرية: البيض الاورجانيك ليس صحي وملئ بالجراثيم

علي فرج ومحمد الشوربجي يتأهلان لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا للإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ