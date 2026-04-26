النائب سيد عبد الجليل يلتقي أهالي التل الكبير لبحث مطالبهم وتعزيز الخدمات العامة

عقد النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع أهالي مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة أبرز التحديات الخدمية التي تواجههم، بحضور قيادات حزب مستقبل وطن والعمل الشعبي بالمركز، في إطار حرصه المستمر على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء حضور كل من المهندس سامي كمال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز التل الكبير، أحمد سعيد هيبة، أمين تنظيم المركز، أعضاء هيئة مكتب الحزب بالتل الكبير، عدد من القيادات الشعبية ورموز العمل العام بالمركز.

وخلال الاجتماع، استعرض الأهالي عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية، حيث تصدّر ملف الإصلاح الزراعي المناقشات، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول قانونية عادلة تضمن حقوق الفلاحين والملاك.

كما تم التطرق إلى مشكلات الصرف الصحي بمدينة التل الكبير، وضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن رصد المعوقات الخدمية التي يعاني منها أهالي القطاع البحري، وبحث آليات التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لإيجاد حلول جذرية لها.

من جانبه، أكد النائب سيد عبد الجليل حرصه الكامل على متابعة كافة الملفات المطروحة، والعمل على نقل مطالب المواطنين إلى الجهات المعنية، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقيادات الشعبية لتحقيق استجابة سريعة وفعالة لمتطلبات أهالي التل الكبير.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة على أرض الواقع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.