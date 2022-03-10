إحباط 7 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (7) قضايا.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية و فى مجال الأمن العام تم ضبط (32) قضية و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2136) مخالفة مرورية متنوعة ر فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (240) حكم قضائى متنوع و فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (11) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.