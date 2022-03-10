السكان هربوا من منازلهم.. ثوران بركان في إندونيسيا بعد سنوات من استقراره

ثار بركان ميرابي في إندونيسيا، قاذفا حمما ورمادا ودفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى الرحيل، أمس الأربعاء.

وقالت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية على “تويتر”، إن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية، لتتدفق بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل والثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وأوضحت وكالة مواجهة الكوارث، أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجيا كارتا، غادروا منازلهم في حين غطى الرماد بعض القرى، ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن.



ويعد ميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث.

ووفقاً لوكالة “رويترز” كان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350.