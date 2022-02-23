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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أنشطهم على العالم.. ثوران بركان جبل إتنا في صقلية| شاهد

ثوران بركان إتنا
ثوران بركان إتنا

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو يرصد ثوران بركان واقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية صقلية.

وأوضح مقطع الفيديو أن بركان جبل إتنا ثار على جزيرة صقلية الإيطالية مرة أُخرى هذا العام، ولكن في مشهد رمادي.

وأضاف أن نتج عن ثوران هذا البركان، تكون كثافة الحمم والسحابات البركانية التي بلغ ارتفاعها 10 كيلومترات.

ونوه أن ثوران البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية، أدى إلى إغلاق مطار  كاتانيا، وإلغاء الرحلات الجوية أو تحويلها إلى مطارات أخرى.

وأكد المقطع أن بركان جبل إتنا يعتبر من أنشط البراكين على مستوى العالم.

وحذرت السلطات من تدفق الحمم البركانية، لأنها تتسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.

ثوران بركان جبل إتنا صقلية فضائية يورو نيوز مطار كاتانيا

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