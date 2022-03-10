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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 292 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

ضبط 292 كيلو لحوم
ضبط 292 كيلو لحوم وأسماك " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الأدم

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية، من ضبط 292 كيلو لحوم وأسماك "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.


كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مديرية تموين الغربية وإدارتها بالمراكز.

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وأسفر مرور اللجان عن ضبط  167 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر وجزء منها غير صالح للاستهلاك الآدمى، و125  كيلو أسماك " رنجة" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير  26 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

ضبط 292 كيلو لحوم وأسماك " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى

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