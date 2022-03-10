منتخب الشباب يجرى محاولات لضم نجم بروسيا مونشنجلادباخ الألماني

تجرى محاولات قوية من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر من أجل إقناع

مصطفى أشرف المحترف في بروسيا مونشنجلادباخ الألماني للانضمام إلى صفوف شباب الفراعنة فى قادم البطولات.

مصطفى أشرف لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني من أب وأم مصريان ومن مواليد ٢٠٠٤ مدينة بنها.

وارتدى مصطفى أشرف شارة قيادة المنتخب الألماني تحت ١٦ سنة لكن الإصابة منعته من الانضمام لمنتخب تحت ١٨ سنة.

كما شارك مصطفى أشرف مع الفريق الأول لمونشنجلادباخ في مباراتين وديتين، وساهم فى صناعة أسست ضد بايرن ميونخ الألماني.

وتواصل معه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر مع اللاعب للانضمام الى معسكر شباب الفراعنة المقرر اقامته خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس الجاري لكن رغبة مصطفى أشرف التواجد ضمن صفوف منتخب مصر الأولمبي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الشباب بقيادة محمود جابر معسكرا تدريبياً خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٩ مارس الجارى على أن يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب سلوفاكيا.

ويسعى محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب إلى إقناع مصطفى أشرف من أجل الانضمام إلى شباب الفراعنة والتواجد فى معسكر مارس الجارى.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب الشباب يتابع قائمة ضمت ٢٨ لاعبا محترفا فى مختلف الدوريات العربية والأوروبية التي جاءت على النحو التالي:

1• صلاح باشا نجم فريق أودينيزي الإيطالي الذى سجل 8 أهداف و 4 أسست وشارك في 13 مباراة

2• محمد طلبة لاعب فريق بوخوم الألماني ومنتخب ألمانيا

3• بلال مظهر لاعب فريق بناثينايكوس اليوناني سجل 17 هدفا خلال مشاركته فى 15 مباراة

4• أمين فاروق لاعب فريق ڤيهين ڤيسبادن الألماني

5• عبد اللطيف أبو قورة لاعب فريق لودون يونايتد الأمريكي

6• أحمد عتمان لاعب فريق ألانيا سبور التركي الذى ساهم فى صناعة 8 أسست وسجل هدفين خلال 16 مباراة

7• مصطفى أشرف مصطفى لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني

8• علي نادر لاعب حارس مرمى فريق الخور القطري

9• إبراهيم خالد لاعب فريق الغرافة القطري

10• كاريكا لاعب فريق بورجوس الإسباني

11• ماركوس ميخائيل لاعب فريق أوسكار شامن السويدي

12• كريم أشرف لاعب الهلال السعودي

13• محمد الشبراوي لاعب فريق النصر الإماراتي وسجل 11 هدف و صنع 7 أهداف خلال 13 مباراة

14• محمد رضا لاعب فريق الإمارات الإماراتي

15• جوزيف فاروز لاعب فريق دينامو هيوستن الأمريكي

16• مالك بخيت لاعب فريق بروندبي الدنماركي ومنتخب الدنمارك وتم تصعيده للفريق الأول أكثر من مرة برغم إن عمره 17 سنة

17• عمر عبد المجيد لاعب فريق هامبورج الألماني

18• محمود المهدي حارس مرمى فريق أُحد السعودي الذى حقق 7 كلين شيت خلال 10 مباريات

19• يوسف حسام لاعب قلب دفاع الغرافة القطري

20• فارس محمود لاعب فريق الشارقة الإماراتي

21• نور الدين البحار صانع ألعاب فريق الإتحاد السعودي

22• عبد الرحيم سليمان لاعب فريق إنرچي كوتبوس الألماني

23• محمد عز الدين سيمو حارس مرمى فريق كونكينسي الإسباني

24• يوسف سعد لاعب فريق دار مشتاد الألماني

25• آدم خليل سيد لاعب فريق مونديل يونايتيد البلچيكي

26• خليل طالب ظهير فريق انترناسيونال تيرانا الألباني ومنتخب ألبانيا

27• يونس إدريس ظهير أيسر وقلب دفاع سوندريسك الدنماركي

28 - يونس ياسر المحمدي لاعب فريق ليرس البلچيكي