من المالديف.. ريهام أيمن تشارك متابعيها تفاصيل عطلتها

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها بمجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" .

وظهرت ريهام أيمن من رحلتها بالمالديف، مما نال اعجاب متابعيها.

وكان الفنان شريف رمزي، هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بها عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلى وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي".