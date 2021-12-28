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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام أيمن تشارك متابعيها تفاصيل رحلتها بالكريسماس

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها صورا مع زوجها شريف رمزي، وابنائها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" من باريس.

وظهرت ريهام أيمن وهي تقضي عطلتها في الكريسماس، مما نال اعجاب متابعيها.

وكان الفنان شريف رمزي، هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بهاعبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

كما علق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلى وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي️".

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