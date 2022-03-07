بارك الله فيك.. ريهام أيمن تهنئ إبنها بعيد ميلاده السادس

هنأت الفنانة،ريهام أيمن،إبنها بمناسبى عيد ميلاده،ونشرت مجموعة صور جمعتهما من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت له من خلال الصور معلقة:7/3/2016 أتمنى لك يومًا مميزًا رائعًا مثلك! عيد ميلاد 6 سعيد رمزي أحبك بارك الله فيك حبيبي.

وكان الفنان شريف رمزي، قد هنأ زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورًا تجمعه بهاعبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق شريف رمزي عليها: "دايماً بنتقد الناس اللي بتكتب لبعض رسايل علي السوشيال ميديا لكن إنتي تستاهلي اني اقولك بحبك قدام الناس كلها وأعرفهم انك أحلى وأجمل أم وست وزوجة في العالم، كل سنة وأنتي طيبة وعقبال مليون سنة يا حبيبتي".