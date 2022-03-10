مكافحة الإرهاب وقضايا المناخ .. أبرز تصريحات السيسي مع نظيره رئيس طاجيكستان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس ، إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان بقصر الاتحادية بمراسم استقبال رسمية .

وبحث السيسي مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن التعاون مع مصر فى الصناعة والصحة و تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب وتم توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الاقتصادي والعلمي بين البلدين.

وجاءت أبرز تصريحات السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الطاجاكستاني كما يلي:



السيسي: اتفقت مع رئيس طاجيكستان على تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب



أعرب الرئيس السيسي، عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة طاجيكستان في العديد من المجالات، منوهاً بعمق العلاقات المصرية الطاجيكستية التي شهدت تطورا وتنمية خلال الأعوام الماضية.

الرئيس السيسي : تنسيق مع طاجيكستان لمكافحة الجريمة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن زيارة الرئيس طاجيكستان تأتى بالتزامن مع مرور 30 عاما على الاعتراف بـ جمهورية طاجيكستان وقرب حلول الذكرى الثلاثين على تدشين العلاقات بين البلدين .

السيسي: مصر حريصة على حشد جهود المجتمع الدولي لتحقيق نقلة حول المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان مصر حريصة على حشد جهود المجتمع الدولي فى لتحقيق نقلة حقيقة فى المجتمع الدولي حول المناخ.

السيسي لرئيس طاجيكستان: تلك الزيارة تأتي فى إطار الحرص على تبادل الرؤى



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره رئيس طاجيكستان، بقصر الاتحادية: "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم فى القاهرة ضيفا عزيزا على مصر.. متمنيا لكم إقامة طيبة ونتائج مثمرة خلال تلك الزيارة".



وكان الرئيس السيسي قد استقبل اليوم الخميس رئيس طاجيكستان بقصر الاتحادية بمراسم استقبال رسمية .