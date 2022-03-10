فيلم «الكاهن» يحقق 158 جنيها بعد شهرين من طرحه بدور العرض

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حقق فيلم “الكاهن”بطولة الفنان حسين فهمى وإياد نصار ودرة مساء أمس، الأربعاء، 158 جنيها بعد طرحه فى دور العرض السينمائية فى يناير الماضى.

ويبلغ إجمالى إيرادات فيلم “الكاهن” 3 ملايين و772 ألفاً و178 جنيها منذ طرحه وحتى الآن.

أحداث فيلم الكاهن

ويتناول فيلم "الكاهن" قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلا: “هل هناك مجلس سرّي في العالم يتحكم بنا؟ وهل يربط بين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ؟”، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

أبطال فيلم الكاهن

بطولة إياد نصار، ودرة، وفتحي عبد الوهاب، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وجمال سليمان، ومحسن محيي الدين، وأحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

عرض فيلم الكاهن فى مهرجان الأقصر

يذكر أن فيلم الكاهن للفنان حسين فهمي وإياد نصار ودرة، عرض ضمن ندوة تكريمه بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم السبت الماضى، وبحضور أبطال العمل.