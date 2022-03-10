الأب الروحي.. محمد ثروت ينحني تقديرا للراحل سمير غانم

شارك الفنان محمد ثروت جمهوره ومتابعيه صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد ثروت في الصورة وهو ينحني تقديرا للنجم الكبير الراحل سمير غانم،وكتب من خلال الصورة معلقة:الله يرحمك يا استاذ سمير ويسكنك فسيح جناته ❤ الاب الروحي حد غفلني وصورهالي احلي تغفيله دي ولا ايه.

وفي سياق أخر،نشرت الشركة المنتجة لمسلسل اللعبة الجزء الثالث، البوستر الرسمي للمسلسل حاملا صور النجوم: (شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت و مي كساب، ميرنا جميل؛ وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني).

مسلسل "اللعبة" بطولة: هشام ماجد، شيكو، وأحمد فتحي ومي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أوتاكا، وبيومي فؤاد وغيرهم، وإخراج معتز التوني وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب.