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رياضة

الشباب والرياضة تختتم النسخة الأولى من معسكر أسرة مستقرة بجامعة قناة السويس

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات معسكر "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" لتوعية شباب الجامعات من الجنسين، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي الفتوي الالكترونية بمشيخة الأزهر.

وتضمنت الفعاليات عقد لقاء طلابي بعنوان" أسرة مستقرة =مجتمع آمن "، بجامعة قناة السويس، حاضر فيه كلاً من من فضيلة الشيخ الدكتور خالد سالم عثمان مدير إدارة الفتاوي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ محمد عبد الباسط- عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وفي هذا السياق عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، لقاء طلابي بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بجامعة المنصورة، تحت نفس العنوان، حاضر فيها فضيلة كلاً من فضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ رضا محمود السعيد مدير إدارة الدعم العالمي الأكاديمي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتناول خلال فعاليات المعسكر كلاً من فضيلة الشيخ أحمد عبد الحليم وفضيلة الشيخ سيد عرفة عضوي مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر، إدارة الخلافات بين الزوجين. بينما تناول أسس التربية الصالحة للأبناء كلاً من فضيلة الشيخ سعيد رمضان، وفضيلة الشيخ السيد عرفة، عضوي المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وشارك في الفعاليات ممثلين من جامعات (كفر الشيخ، جنوب الوادي، بورسعيد، المنيا، دمياط، مدينة السادات، دمنهور، عين شمس، بني سويف، الفيوم، بنها، الأقصر)، ومثل عن وزارة التعليم العالي (المعاهد العليا) أكاديمية الدلتا للعلوم، ومعهد السياحة والفندقة بدمياط.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ورشة عمل حول الانفصال الأمن بين الزوجين مع الفتيات المشاركات، أدارتها السيدة عواطف عبد الرؤف - عضو المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتكراراً لهذه التجربة الناجحة تطلق وزارة الشباب والرياضة النسخة الثانية من المعسكر الأسبوع المقبل لتغطي الفعاليات كافة الجامعات والمعاهد لتوعية الشباب من الجنسين بالقضايا المجتمعية المعاصرة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ان انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بوضع الاسرة المصرية وتكوينها اساساً للتنمية، تسعي وزارة الشباب الرياضة على تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي ترسخ أسس تكوين اسرة مستقرة تساهم في تحقيق التقدم والنهوض بالمجتمع من خلال تأهيل الشباب من الجنسين، حفاظاً على هوية الاسرة المصرية، ودعما للبناء والتقدم.

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