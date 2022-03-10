وفاء سالم: ولدت لأكون ممثلة وحب الناس يدفعني للاستمرار.. فيديو

قالت النجمة وفاء سالم انها تحب التمثيل بشكل غير عادي، مؤكدة “انا ببقى مبسوطة بحب الناس وهم من يدفعونى أنى مكسلش وأحاول اكون موجودة واختار افضل الأدوار”.

وأضافت وفاء سالم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، طول عمري بقول أنى اتولدت عشان ابقى ممثلة، مشيرة إلى ان فيه دور بيصنع فنان وفيه فنان بيصنع شخصية".

وتابعت الفنانة وفاء سالم، أنه “حياتى كلها الناس وانا عايشة بالناس وعلشانهم ولازم اهتم بأدق التفاصيل في خياتى الفنية والشخصية"



وأشارت وفاء سالم ”مش ذنبي انى مش ظاهرة بالشكل الكافي ولكن حابة أكون موجودة بالطريقة التى احبها"



