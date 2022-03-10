تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي والتركي

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن إجراء الرئيس رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان شدد لنظيره الأمريكي على أهمية الدور التركي في الحفاظ على مسار الحوار بين روسيا وأوكرانيا.

وكان قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا إنه عقد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، استمر لمدة ساعة ونصف، على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وأضاف كوليبا، في مؤتمر صحفي، "بذلت قصارى جهدي مع لافروف للتوصل لحل للأزمة واللقاء كان معقّدا ولافروف قدم روايته التقليدية".

وتابع كوليبا "كانت المفاوضات صعبة لكني بذلت جهودي لإيجاد حل دبلوماسي للكارثة في أوكرانيا وبحثت مع لافروف تأمين ممرات إنسانية آمنة".

وأوضح كوليبا "قدمت لنظيري الروسي مقترحات دبلوماسية بشأن الأزمة الإنسانية وكنت أود الخروج من الاجتماع بضمانات بشأن الممرات الإنسانية لاسيما في ما يخص ماريوبول".

وقال وزير الخارجية الأوكراني "لافروف لم يقدم التزامات بشأن الأزمة الإنسانية وطرحنا مسألة وقف إطلاق النار لـ24 ساعة ولم نحرز تقدما في هذا الشأن.