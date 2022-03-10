ماكرون: ليس بوسعنا قبول عضوية دولة بحالة حرب في الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب وضع آلية لتخفيف الاعتماد على الطاقة الروسية، حسبما أفادت قناة " إكسترا نيوز في خبر عاجل .

وأضاف الرئيس الفرنسي :" لا أظن أن بوسعنا الشروع بعملية قبول عضوية دولة بحالة حرب في الاتحاد الاوروبي ".

وتابع ماكرون: "نسعى لحماية مواطنينا والمستثمرين من ارتفاع الاسعار".

وأجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، حول تطورات الوضع في أوكرانيا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين، بأن الزعماء الثلاثة "واصلوا مناقشة موضوع أوكرانيا"، دون ذكر التفاصيل.

في حين ذكرت وسائل الإعلام المختلفة أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أكدا على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.