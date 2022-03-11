أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 مارس 2022

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب في محلات الصاغة والجواهرجية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 11 مارس 2022، حيث استمرت أسعار الذهب في التقلبات السريعة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بقيمة 7 جنيهات كاملة ليسجل 1007 جنيها، وذلك بحسب آخر تحديث عبر شاشات أسعار الذهب المحلية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليومالجمعة 11-3-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1007 جنيها بعد أن كان بالمستهل 999 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 881 جنيها بعد أن سجل 874 جنيها أمس، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 755 جنيها بعد أن كان 749 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 حوالي 587 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 31,313 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,048 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,006,857 جنيه.