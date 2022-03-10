الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة والجواهرجية، تراجعا شديد خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء، على فترتين، لتستمر أسعار الذهب في التقلبات السريعة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 لأقل من ألف جنيه منذ قليل، ليسجل سعر الجرام نحو 999 جنيها خلال آخر تحديث عبر شاشات أسعار الذهب المحلية.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا كبيراً خلال تعاملات الأربعاء 9-3-2022، بنحو 18 جنيها على فترتين، الأولى 5 جنيهات تقريبا في الجرام الواحد، والثانية بواقع 13 جنيها على مستوى جميع الأعيرة، وذلك بعد أن شهدت موجهة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية بمقدار وصل إلى 40 جنيها للأعيرة الأعلى، زاد 10 جنيهات للجرام عيار 24، مرورا بـ6 جنيهات حسب الأعيرة الأقل.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس 10-3-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 999 جنيها، بعد أن كان 1.017 جنيه أمس، الثلاثاء، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 874 جنيها بعد أن سجل 890 جنيها أمس، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 749 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 583 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 31,064 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,024 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 998,857 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب يقترب من أعلى سعر في التاريخ

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تحركًا في أسعار المعدن الأصفر وصل إلى 3.1%، وفور إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر استيراد النفط الروسي؛ يقترب الذهب من أعلى سعر له في تاريخه.

وأضاف “واصف”، عبر قناة «صدى البلد»، أن سلسلة العقوبات أدت لارتفاع أسعار البترول بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الذهب له عوامل كثيرة، وارتفاع سعر البترول أدى إلى حالة تضخم لحظي.

وتابع رئيس شعبة الذهب أن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهارده ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف، وأوضح إيهاب واصف أنه كان هناك معرض للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب.