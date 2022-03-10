عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة والجواهرجية، تراجعا شديد خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء، على فترتين، لتستمر أسعار الذهب في التقلبات السريعة في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 لأقل من ألف جنيه منذ قليل، ليسجل سعر الجرام نحو 999 جنيها خلال آخر تحديث عبر شاشات أسعار الذهب المحلية.

صناعة الذهب: الأسعار سترتفع بعد أسبوعين اشتروا وما تخافوش

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

وشهدت أسعار الذهب تراجعا كبيراً خلال تعاملات  الأربعاء 9-3-2022، بنحو 18 جنيها على فترتين، الأولى 5 جنيهات تقريبا في الجرام الواحد، والثانية بواقع 13 جنيها على مستوى جميع الأعيرة، وذلك بعد أن شهدت موجهة من الارتفاعات خلال الأيام الماضية بمقدار وصل إلى 40 جنيها للأعيرة الأعلى، زاد  10 جنيهات للجرام عيار 24، مرورا بـ6 جنيهات حسب الأعيرة الأقل.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس 10-3-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم  


وصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 999 جنيها، بعد أن كان 1.017 جنيه أمس، الثلاثاء، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 874 جنيها بعد أن سجل 890 جنيها أمس، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 749 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 583 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم  

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  31,064 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,024 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 998,857 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب يقترب من أعلى سعر في التاريخ   

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تحركًا في أسعار المعدن الأصفر وصل إلى 3.1%، وفور إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر استيراد النفط الروسي؛ يقترب الذهب من أعلى سعر له في تاريخه.

وأضاف “واصف”، عبر قناة «صدى البلد»، أن سلسلة العقوبات أدت لارتفاع أسعار البترول بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الذهب له عوامل كثيرة، وارتفاع سعر البترول أدى إلى حالة تضخم لحظي.

وتابع  رئيس شعبة الذهب  أن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهارده ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف، وأوضح إيهاب واصف أنه كان هناك معرض للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب. 

أسعار جرام الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم بالمصنعية Real state Finance Food Gorceries التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

لقيت هجوم فظيع.. رشا سامي العدل تكشف حقيقة عملها على عربية مأكولات

أفشة وشريف.. جلسة لحسم انضمام نجمى الأهلى بين كيروش وجهازه

الزمالك يفاوض مصطفى محمد للعودة الموسم المقبل

صحة النواب: إنشاء مخازن للتموين الطبي له أثر كبير على زيادة المخزون الاستراتيجي

اكتشاف مرعب.. العثور على أجنة محنطة عمرها قرنا بدار أيتام في روسيا

حقيقة أداء السنن يجزء عن الصلاة الفائتة لسنوات .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ