المحافظات تعلن الحرب على الاحتكار وجشع التجار .. حملات مكثفة و ضبط آلاف القضايا.. ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

المحافظات تعلن الحرب على جشع التجار

حملات مكثفة لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري

ضبط محاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار

توفير السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبعروض مميزة

الداخلية تداهم مخازن محتكري السلع الغذائية وتضبط 1392 قضية

أعلنت أجهزة المحافظات الحرب على المحتكرين والتجار الجشعين من خلال حملات مكثفة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية ومديريات التموين.

ففي بني سويف تمكنت الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بضبط والتحفظ على كمية ١٠ طن دقيق فاخر و ١٢ طن أرز بدون فواتير بأحد مخازن تجار الجملة بغرض حجبها عن السوق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وجاري عرضها على النيابة العامة ، وذلك خلال حملة مفاجئة نفذتها مباحث التموين والرقابة التموينية بمديرية التموين.

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمواصلة الأجهزة المعنية حملاتها التموينية والرقابية "المفاجئة " على الأسواق والمحال التجارية ، لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة

وفي أسوان تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التموينية وذلك بناءً على تكليفات المحافظ فور الانتهاء من اجتماع مجلس المحافظين أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة القيادات المحلية لحركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، مع التدخل الفورى لمواجهة جشع بعض التجار بالمبالغة أو المغالاة فى الأسعار.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدي لأى ممارسات إحتكارية أو محاولة لرفع الأسعار.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه جار التنسيق لتدشين أكبر معرض ( أهلاً رمضان ) بمدينة أسوان ، بجانب عدد من المعارض الأخرى بباقى المراكز والمدن على مستوى المحافظة من أجل توفير السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وبعروض مميزة تشارك فيه الشركة المصرية لتجارة الجملة ، وعدد من سلاسل السوبر ماركت ، وبشكل جديد سيتم الإعلان عنه فور تجهيزه.

وكشف محافظ أسوان عن أنه تم تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لضبط منظومة الأسعار والتى أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار بمدينة السباعية ، بجانب 10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية ، بالإضافة إلى 6 محاضر نظافة عامة بمخابز العيش الطباقى ومحلات الطيور ، علاوة على 6 محاضر ، مع إعداد المضبوطات المخالفة من مكسبات الطعم والألوان الصناعية ، وهو الذى توازى مع تحرير 10 محاضر إشغال طريق ، وأيضاً عدد 2 محضر لمزاولة النشاط بدون ترخيص .

وفي السويس استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ورؤساء الشعب بالغرفة بالسويس متابعة الموقف وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها لتوفير السلع الغذائية وتخفيض وضبط الأسعار بما يتناسب مع جميع المواطنين والحد من أوجه استغلال من بعض التجار .



وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع التموين ومباحث التموين واللجان المشكلة للمتابعة والتأكيد علي الالتزام بالاسعار الاسترشادية لجميع السلع والمواد الغذائية

وأشار صقر الي سرعة الإعداد والتجهيز لإقامة معرض أهلا رمضان قبل بداية شهر رمضان المبارك.



كما شدد “صقر” على رئيس الغرفة التجارية ورؤساء شعب الجزارة والحبوب والفاكهة والخضر والدواجن والبقالين التموينين والمخابز بالالتزام بتخفيض اسعار السلع الغذائية وتوجيه كافة التجار وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة اهالي السويس .



وطالب مديرية التموين بتوفير السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومراجعة المحلات والمطاعم للتأكد من الصلاحية للاستعمال الآدمى ومراجعة اللحوم والأسماك والدواجن التى تباع بالمحلات والأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة وعمل محاضر للمخالفين ومن يتلاعب بقوت الشعب علي مستوي الاحياء .



يذكر ان الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، تولصل حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط (1392) قضية تموينية متنوعة ، من بينهم (13) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (218٫895 طن – 35000 عبوة) ، (111) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (262٫372 طن - 18067عبوة - 177000 قطعة – 310 إسطوانة) ، (2) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (1٫857طن – 380 عبوة).. بإجمالى مضبوطات (483٫124 طن – 53179 عبوة) .

كان أبرز القضايا ضبط (52٫500 طن "مسلى – زيت – مكرونة") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (مالك مخزن سلع غذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (19٫740 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – زيت طعام – مسلى") معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة وضبط (18 طن زيت تموينى) بقصد البيع بأزيد من السعر.. بحوزة (المدير المسئول عن أحد فروع الجملة) بمحافظة الإسماعيلية.