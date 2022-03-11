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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تكشف عن بوستر مسلسلها الرمضاني «بابلو»

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تواصل الفنانة نجلاء بدر، تصوير مشاهدها بمسلسل "بابلو" المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2022.

ونشرت نجلاء بدر بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "بسم الله توكلنا على الله" مسلسل بابلو" رمضان 2022 مبروك لكل الزملاء على العمل المبدع العظيم و بالتوفيق يا رب #توحة_اجدع_ناس".


بابلو" يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم بجانب النجم حسن الرداد منهم الفنانة أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، ومصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والعمل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.


وانضم مؤخرًا عدد كبير من النجوم الفن منهم الفنانة هالة فاخر، وسحر حسن التي تقدم شخصية سونيا ضمن أحداث المسلسل.

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مسلسل بابلو نجلاء بدر بوستر المسلسل أحداث المسلسل رمضان 2022

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