مروة الأزلي تبرز جمال ملامحها بإطلالة جذابة.. شاهد

حرصت مروة الازلي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مروة الازلي بإطلالة مميزة، وهي تستعرض جمال ملامحها، واعتمدت علي ماكياج صاخب وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

وشاركت النجمة مروة الأزلي مؤخرا في مسلسل "60 دقيقة"، مكون من 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، وتتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.