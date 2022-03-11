شبانة: أبو جبل يواصل الإصرار على الرحيل بعد اجتماع سري مع مسئولي النصر السعودي

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "يبدو أن سيناريو النصر السعودي مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك لن ينتهي في الوقت الحالي وسط حالة الشد والجذب ورفض الزمالك لرحيله".



وعلم "بوكس تو بوكس" أن نادي النصر أرسل مندوب للقاهرة خلال الساعات الماضية للاجتماع مع أبو جبل وشقيقه.

وتابع شبانة: "جاءت تلك الجلسة السرية لسببين الأول هو التأكيد من إدارة النصر بالتمسك باتمام الصفقة وأن ما تردد عن تراجعهم عن حسم الصفقة عار تماما من الصحة وشدد على اللاعب بأنه سيكون متواجد بين صفوف الفريق في الموسم المقبل.



وأتم: "السبب الثاني تمثل في إنهاء بعض الأمور الإدارية مع اللاعب تمهيدا لقيده في قائمة الفريق من الآن والحصول على توقيعه على بعض الأوراق.