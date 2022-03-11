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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الآثار المترتبة على شراكة سوني وهوندا في مجال تصنيع السيارات .. تفاصيل

الآثار المترتبة
الآثار المترتبة على شراكة سوني وهوندا في مجال تصنيع السيارا

قالت شركة هوندا إن الاتفاقية المبرمة بين هوندا وسوني للعمل بشكل مشترك على علامة تجارية جديدة للسيارات الكهربائية "تتوافق مع الأصول التكنولوجية لكلتا الشركتين" ، حيث تعملان على إطلاق سيارتهما الأولى في عام 2025.

 الآثار المترتبة على شراكة سوني وهوندا في مجال تصنيع السيارات

اتخذت العلامتان التجاريتان اليابانيتان خطوة جريئة للمزج بين مهارات شركة سوني في مجال البرمجيات والإلكتورنيات ومهارة شركة هوندا في مجال تصنيع لعلامة تجارية السيارات.

 

سيساهم هذا المزيج عالميًا حيث أصبحت السيارات أكثر تحدياً من الماضي من خلال برامجها الذكية مثل انظمة القيادة الذكية، وحدث هذا التعاون من قبل في الصين مثل ارتباط جيلي بعملاق التكنولوجيا بايدو لإنشاء علامة Jiduالتجارية ذاتية القيادة، مع تولي جيلي زمام المبادرة في الجوانب الهندسية والتصنيعية.

 الآثار المترتبة على شراكة سوني وهوندا في مجال تصنيع السيارات

تعد شراكة Stellantis مع شركة Foxconn المصنعة لأجهزة Apple iPhone لتطوير مقصورات القيادة الرقمية والخدمات المتصلة عبر قسم Mobile Drive الجديد مثالاً جيدًا آخر، وفقًا لجوناثان دافنبورت، المحلل في شركة Gartnerللاستشارات.

قال: "هناك تجمع بين إلكترونيات السيارات والمستهلكين والبرمجيات التي تعتقد العلامات التجارية للإلكترونيات الاستهلاكية أنها تستطيع الاستفادة منها".

 

أظهرت سوني اهتمامها بالسيارات لأول مرة في عام 2020 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، عندما كشفت عن سيارة Vision-S الصالون الكهربائية، وكان ذلك الشيء النادر في صناعة السيارات مفاجأة حقيقية، حيث لم يكن التصميم العام السلس هو الذي أذهل رواد العرض ولكن اكتمال المفهوم.

 الآثار المترتبة على شراكة سوني وهوندا في مجال تصنيع السيارات

حاولت شركة سوني التمويه بالقول إنها كانت عرضًا لبعض تقنياتها، على سبيل المثال الكاميرات ، لكن كان من الواضح أن الاهتمام كان هناك، ثم عادت إلى CESهذا العام بسيارة Vision-S O2 SUV، قبل أن تعلن هوندا وسوني عن إعلانهما المشترك في أوائل مارس "لتأسيس مشروع مشترك للمشاركة في التطوير والمبيعات المشتركة للمركبات الكهربائية ذات البطاريات ذات القيمة المضافة العالية والتسويق التجاري بالتزامن مع تقديم خدمات التنقل".

 

 الآثار المترتبة على شراكة سوني وهوندا في مجال تصنيع السيارات

يمثل دخول سوني في عصر السيارات الجديد الممتلئ بالبرمجيات سعد أمر منطقي، قد لا يكون لها نصيب كبير في سوق الهواتف المحمولة، لكن خبرتها في بيع وحدات تحكم ألعاب الفيديو PlayStation سيكون لها ميزة كبيرة، مع عناصر الأجهزة المشتركة مثل الشرائح والخدمات الرقمية، مثل التنزيلات وترقيات البرامج عبر الهواء، كما ستقوم سوني بتطوير "منصة تنقل" للعلامة التجارية الجديدة للسيارات.

 

تصنع سوني PlayStations بنفسها بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية ولكن تصميم وبناء السيارات أصعب بعدة مرات.

 

تعتبر Teslaمثالًا على المحرك الأول المسؤول عن العديد من اتجاهات صناعة السيارات الجديدة، حيث كانت رائدة في جانب البرمجيات، ولكن بالنسبة لشركات التكنولوجيا وغيرها من الوافدين الجدد في مجال السيارات.

قال نيل إندلي ، المدير العالمي لخدمات التحول في شركة Trigoالاستشارية للجودة: "لم يعتقد [رئيس Tesla] Elon Musk أنه سيحتاج إلى شراكة مع شركة فورد من خلال خبرتهم في سلسلة التوريد".

 

يعتقد المحللون أن السبب وراء عدم إعلان شركة Appleعن سيارتها "Project Titan" هو أنها لم تعثر على صانع سيارات بمقياس كافٍ جاهز ليصبح أحد موردي Apple. بعد أن أكدت هيونداي في عام 2020 أنها تجري محادثات لبناء سيارة ذاتية القيادة لشركة آبل، ذكرت الصحف المحلية بعد شهرين فقط أن العملاق الكوري قد تراجعت عن مخاوفها من أن تصبح مجرد شركة مصنعة وتحصل ابل على كل جميع التصفيق ونتيجة لذلك تعد شراكة هوندا مع سوني أكثر مساواة، حيث يشترك كلاهما في نجاح العلامة التجارية الجديدة.

 

كيف ستبدو السيارة الأولى التي تجمع سوني وهوندا؟

ستنطلق سيارة Sondaالكهربائية في عام 2025 (أو هل ينبغي أن تكون Hony؟) بعيد المنال ، لكن لدينا أدلة مبكرة على الشكل الذي ستبدو عليه السيارة. المظهر الخارجي لسيارة Vision-S 01 saloon و Vision-S 02 SUV والتي ستكون مفهوماً رشيقًا وديناميكيًا هوائيًا.

 

من المحتمل أن يكون الجزء الداخلي من 02 ، بشاشاتها الثلاث التي تعمل عبر عرض لوحة القيادة، أكثر مركزية في جاذبيتها وهي نسخة كبيرة مما نراه اليوم في سيارة هوندا E.

قالت شركتا هوندا وسوني إن سيارتهما الأولى "ستتمحور حول السلامة والترفيه والقدرة على التكيف" ، وكلها تشير إلى القدرة ذاتية القيادة.

 

تعمل هوندا على منصة كهربائية يطلق عليها اسم eالهندسة المعمارية، والتي من المقرر أن يتم إجراؤها في النصف الثاني من العقد، والتي يمكن تصنيعها لتناسب الجدول الزمني.

هوندا سوني الكهربائية القيادة السيارات Stellantis Apple Apple iPhone

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