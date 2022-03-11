بالأسود الأنيق.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها بإطلالة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود، لاقت إعجاب وتفاعل كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

روجت الفنانة سلمى أبو ضيف لمسلسلها الجديد “راجعين يا هوى” المقرر عرضه شهر رمضان القادم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “متحمسة اوي انكوا تتعرفوا علي شخصية ولاء من مسلسل راجعين يا هوا. الذي سيعرض في رمضان ٢٠٢٢”.

وشاركت سلمي أبو ضيف، مؤخرًا في حفل افتتاح طريق الكباش بمعبد الأقصر، حيث شاركت في فيلم وثائقي عُرضضمن الفعاليات التي شاهدها الملايين عبر العالم، وكشف الفيلم للعالم عن جمال الحضارة المصرية القديمة، في معبدالأقصر، الذي يُعد أكبر معبد مفتوح في العالم.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكرخضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها على في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية معالمخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتهالمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفن.