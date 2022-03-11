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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي صبري لشقيقه الراحل: كان نفسي ادعمك وأنت عايش

صدى البلد

شارك المطرب رامي صبري أغنية بصوت شقيقه الراحل كريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب برسالة مؤثرة: "كان نفسي ادعمك وانت عايش . ولكن دي اراده الله . الله يرحمك يا غالي ".

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رامي صبري يروج لحلقته مع چيهان عبد الله.. غداً

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رامى صبرى يروي تفاصيل حياته العملية مع جيهان عبد الله

حل المطرب رامي صبري، وزوجته شيرين، ضيفين على برنامج “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كشفت زوجة رامى تفاصيل المقابلة الأولى، و الزواج، ودور الفنانة مى كساب فى التعرف على رامي، وكشف الأخير دور الملحن عزيز الشافعى معه، فى طرح أغانيه المميزة.

 

قال المطرب رامى صبري، إنه كان يتمنى أن يكون شقيقه الراحل كريم معه، معلقًا :" ربنا يرحمه و يغفر له، ويصبرنا على الفراق".


وأضاف رامى صبري، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، أن  الدنيا بها الأشياء الجميلة، و الأشياء الصعبة، وفراق شقيقى من الأشياء الصعبة وتابع :" ربنا يصبر بابا و ماما".

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