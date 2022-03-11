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رئيس التحرير
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مرأة

أضرار وخيمة.. احذر تناول الملح والبروتين يؤثر على الكلى

صدى البلد

الكلى هي عضو على شكل حبة الفول في جسم الإنسان تعمل عن طريق تصفية المياه والفضلات وتحقيق التوازن بين المعادن والعناصر الغذائية في الدم، الكلى هي أحد الأعضاء الحيوية في الجسم، وهي تساعد في التحكم في ضغط الدم وتنظيم إنتاج خلايا الدم الحمراء وتحديد الصحة العامة للعظام.

في كل عام ، يتم الاحتفال باليوم العالمي للكلى، وهو مبادرة مشتركة بين الجمعية الدولية لأمراض الكلى (ISN) والاتحاد الدولي لمؤسسات الكلى (IFKF) ، في الخميس الثاني من شهر مارس لزيادة الوعي بأهمية الكلى وتقليل تأثيرها، أمراض الكلى والمشاكل الصحية المرتبطة بها في جميع أنحاء العالم.

كيف تنظم الكلى جسم الإنسان؟

بصرف النظر عن الحقيقة المعروفة بأن الكلى، تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم ، هناك عدد من الوظائف الأخرى التي تؤديها هذه الأعضاء معًا. "تزيل كليتك أيضًا الأحماض التي تفرزها خلايا الجسم وتحافظ على توازن صحي للماء والأملاح والمعادن - مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم - في دمك ،" كما يقول المعهد الوطني لمرض السكري و أمراض الجهاز الهضمي والكلى.

تتحكم الكلى في ضغط الدم وتنظم تكوين خلايا الدم الحمراء وتحافظ على قوة العظام.

تتكون الكلى من النيفرون والكبيبة والنبيبات، تقوم الكبيبة بتصفية الدم ، وتحافظ النُبيبة على المواد الأساسية المطلوبة وتزيل الفضلات من الجسم، يتدفق الدم إلى الكلية عبر الشريان الكلوي.

أمراض الكلى

تحدث أمراض الكلى عندما تتضرر الكلى وتعجز عن ترشيح الدم بشكل طبيعي، أمراض الكلى الشائعة هي أمراض الكلى المزمنة الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم ، وحصى الكلى التي تتكون عندما تتبلور المعادن في الدم في الكلى ، والتهاب كبيبات الكلى الذي هو التهاب في الكبيبات ، ومرض الكلى المتعدد الكيسات حيث تنمو الأكياس في الكلى والتهابات المسالك البولية التي هي عدوى بكتيرية في الجهاز البولي وهي شائعة عند الإناث.

 العلامات المبكرة لأمراض الكلى

وفقًا للخبراء ، يمكن علاج أمراض الكلى إذا لاحظت الأعراض مبكرًا وعملت عليها.

العلامات الشائعة لأمراض الكلى هي صعوبة النوم ، وجفاف الجلد وحكة ، والحاجة إلى التبول في كثير من الأحيان ، ودم في البول ، والخمول ، والانتفاخ حول العينين والبول الرغوي.

يقول الدكتور هاريش باتيل ، استشاري أمراض الكلى وطبيب الزرع ، في مستشفيات أبولو ، أحمد آباد: "يُلاحظ تورم الساقين والكاحلين ، وانخفاض كمية البول ، وضعف الشهية ، وتشنجات العضلات بشكل شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من خلل في وظائف الكلى.

كيف يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى؟

لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى ، يحتاج المرء إلى التحكم في ارتفاع ضغط الدم في حالة ارتفاع ضغط الدم ، والتحكم في نسبة السكر في الدم ، وتجنب التدخين ، والحفاظ على وزن صحي ، وشرب كمية كافية من الماء ، واعتماد خيارات غذائية صحية ، والحد من تناول الكحول ، وتناول الأدوية على النحو الذي يحدده الطبيب ، يجب توخي الحذر عند استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، وممارسة الرياضة بانتظام ، كما يقول الدكتور باتيل.

كيف يمكن أن يساعد النظام الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى؟

يقول الخبراء، إن اتباع نظام غذائي سليم يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى،  النظام الغذائي منخفض الصوديوم مفيد للصحة، سيقلل انخفاض الصوديوم من الضغط على وظائف الكلى ، وبالتالي يمنح العضو مزيدًا من الوقت للشفاء ويبطئ تقدم المرض.

يجب الحد من تناول الملح في نظامك الغذائي لأنه يمكن أن يضر كليتيك (3-4 جم في اليوم)، يوصى باتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه ، بالإضافة إلى الألياف والمعادن والفيتامينات وأوميغا 3 "، كما يقول الدكتور Neeru P Aggarwal ، المدير الأول - أمراض الكلى وزرع الكلى ، Max Hospital Vaishali.

ويضيف الطبيب أنه لا ينبغي تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفوسفور والبوتاسيوم.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل الكلى؟

يمكن أن يؤدي التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري إلى أمراض الكلى.

"الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمتلازمة الكلوية بمرتين من النساء، الاعتلال المشترك الرئيسي الآخر الذي يؤدي إلى حدوث هذه الحالة هو مرض السكري لدى البالغين الذي لا يقيد وظائف الكلى فحسب ، بل يؤدي تدريجياً إلى فشلها أيضًا. 

المرضى الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، والذين يمثلون أكثر من 60٪ من حالات أمراض الكلى المزمنة في الهند ، معرضون لخطر أكبر لأن هذه هي عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى "، كما يقول الدكتور أجروال ويضيف أن الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة ، والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الفشل الكلوي ، وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى.

المصدر: timesofindia

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